Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, TFF Etik Kurulu'na sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu'na sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunmaları dolayısıyla TFF Etik Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 10.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA