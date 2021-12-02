Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! Trabzonspor'a 3. Yunan olarak Kyriakopoulos geliyor!

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, İtalyan basınına özel röportaj verdi. Şampiyonluktan takıma katılacak isimlere kadar birçok konuda açıklamada bulunan Ağaoğlu, hakkında transfer iddiaları olan Yunan sol bek Georgios Kyriakopoulos hakkında da konuştu. SporPress24 sitesinden gazeteci Manos Staramopoulos'a konuşan Ağaoğlu, takıma bir Yunan oyuncu daha katmak istediklerini duyurdu.

"İLK İKİ YIL ÇOK ZORLANDIK"

Göreve geldikten sonra ilk iki yıl çok zorlandıklarının altını çizen Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizde takım mali anlamda ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Biz elimizden geleni yaptık ve kulübü bu sıkıntıdan kurtarmayı başardık. Dürüst olmak gerekirse ilk iki yıl çok zorlandık. Ama asla pes etmedik. Her şeyden önce kulübün finansmanını toplamaya gayret ettik. Daha sonra FIFA ile iletişime geçtik ve tüm sorunlarımızı çözdük." ifadelerini kullandı.

"AYAKTA KALABİLMEK İÇİN BÜTÇEYİ 4-5 KAT AZALTTIK"

Maaş bütçesini de azalttıklarını aktaran Ağaoğlu, "Kulübü finansal olarak ayakta tutabilmek için bütçeyi 4-5 kat azalttık. Maaşlar 23 milyon Euro idi. Biz göreve geldiğimizde 40 milyon Euro'ya yakındı. Biz o rakamı 15 milyon Euro'lara kadar düşürdük, ardından liderliğe oynamak için doğru oyuncuları aramıza kattığımızdan emin olduk." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN FARKLI BİR STRATEJİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKECEK"

Futbolcu satışlarına da başlayarak kulübün elini rahatlattığını belirten Ağaoğlu, "Aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip oyuncuları doğru fiyata almaya çalıştık. Futbolcu satmaya da başladık Norveçli Sörloth'u 23 milyon Euro'ya RB Leipzig'e sattık. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsak açıkçası farklı ihtiyaçlara için de bir strateji geliştirmemiz gerekecek." diye konuştu.

"İYİ OYUNCULAR KADAR İYİ İNSANLAR DA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Yeni kurulan futbol akademisi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Genel olarak hatalar yaptık, ancak mümkün olduğunca çok az. 600 kişilik inanılmaz bir futbol akademimiz var. 10 ila 19 yaş arası. 20 yıl önce kuruldu. Elbette bu görev kolay değil. Çocuklara ders veren 12 öğretmenimiz var. İyi oyuncular kadar iyi insanlar da yetiştirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Ağaoğlu, "Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak. Kolay olmayacağını biliyoruz. Taraftarlarımız takımı seviyor. Türkiye'de en popüler takım. İster evde, ister deplasmanda olsun futbol oynamayı ve stada gelen taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyoruz. Problemleri veya tartışmaları sevmiyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

"HIRSININ VE HEDEFİNİN BİZİMKİYLE ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Marek Hamsik'in transferini değerlendiren başkan Ağaoğlu, "Marek Hamsik'i transfer etmeden önce birkaç şeyi inceledik, çünkü daha önce de söylediğim gibi belirlediğimiz bir strateji ile hareket ediyoruz. Sonra Marek Hamsik'le konuştuk. Onun hırsının ve hedeflerinin bizimkiyle beraber örtüştüğünü gördük." dedi.

"MUHTEMELEN ÜÇÜNCÜ YUNAN OYUNCUYU TRANSFER EDECEĞİZ"

Yunan oyuncu hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Şanslıyız çünkü Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncuyu daha transfer edeceğiz" şeklinde konuştu.