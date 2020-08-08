Ahmet Ağaoğlu'ndan, Uğurcan'a: "İnsan giderken bir veda eder, helallik ister”

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında basında oldukça fazla dedikodunun dolaştığını biliyoruz. Ortaya çıkan son söylentilerde Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın, Uğurcan'a 20 milyon Euroluk bir teklif yaptığını ve bonuslar dahilinde transferin gerçeklemesi sonucunda Sheffield kulüp tarihinin en pahalı transferi olacağına dikkat çekilmişti.

Konu hakkında TRT Spor’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Ne yönetimime ne Uğurcan’ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor’u yıpratmak için yapıyorlar” açıklamasını yaptı.

Uğurcan Çakır ile konuştuğunu söyleyen Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Uğurcan ile az önce konuştum, “Evladım İngiltere’ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister” dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız” dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz.”

BU SEZON 43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 33, Avrupa Ligi´nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası´nda da 3 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, sergilediği performansla dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon Euro olan piyasa değerini de 16 milyon Euro civarlarına yükseltmeyi başardı.