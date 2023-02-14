Ahmet Akpolat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kameraman Ahmet Akpolat'ın biyografisi

CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat'ı gören izleyicilerin dikkatini çekerek Ahmet Akpolat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Ahmet Akpolat'ın biyografisi

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Ahmet Akpolat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kameraman Ahmet Akpolat'ın biyografisi

Kameraman şefi Ahmet Akpolat izleyiciler tarafından merak edilerek internet arama motorlarında Ahmet Akpolat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ahmet Akpolat'ın biyografisi haberimizde...

KAMERAMAN AHMET AKPOLAT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ahmet Akpolat, 1980 İstanbul doğumlu. ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Harran Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu. 2002 yılında CNN Türk haber merkezinde haber kameramanı asistanı olarak mesleğe başladı. Sonrasında, SKY Türk, Haber Türk'de haber kameramanı olarak çalıştı. Halen CNN Türk'de haber kameramanı olarak çalışmakta.

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