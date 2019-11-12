FETÖ darbe çağrışımı davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan gözaltına alındı.

FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.

AHMET ALTAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AHMET ALTAN GÖZALTINA ALINDI

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı