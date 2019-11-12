FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

ILICAK VE ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI

Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.

AHMET ALTAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin, bozma ilamı doğrultusunda bu kez "silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı ve tahliye ettiği Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı.

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan'ın bu kararla birlikte gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada karar çıkmış, mahkeme, sanık Ahmet Altan için "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 7 yıl hapis cezası vermişti. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış fakat sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamamıştı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan’ın tahliyesine karar vermiş ve Altan hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmetmişti.

AHMET ALTAN KİMDİR?

Ahmet Altan, 1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biriydi. Bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yirmi dört yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden, genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. 1987'de köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. İlk romanı Dört Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı.

Taraf gazetesi 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü'ne layık görüldü. Altan, 2011'de üçüncüsü düzenlenen ve Ulusulararası Hrant Dink Vakfı tarafından özgür ve adil bir dünya için çalışan, ilham ve umut ışığı kişilere layık görülen Hrant Dink Barış Ödülü'nün de sahibidir. Altan, Aralık 2012'de Yasemin Çongar ile birlikte Taraf gazetesindeki görevinden istifa etti.

Ahmet Altan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanıyordu. Ahmet Altan hakkında karar verildi.

Ahmet Altan Eserleri

Dört Mevsim Sonbahar (1982)

Sudaki İz (1985)

Yanlızlığın Özel Tarihi (1991)

Tehlikeli Masallar (1996)

Kılıç Yarası Gibi (1998)

İsyan Günlerinde Aşk (2001)

Aldatmak (2002)

En Uzun Gece (2005)

Son Oyun (2013)

Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015)

Gece Yarısı Şarkıları

İçimizde Bir Yer

Karanlıkta Sabah Kuşları

Kristal Denizaltı

Ve Kırar Göğsüne Bastırırken

Ödülleri

1983 Akademi Yayınevi Roman Ödülü (Dört Mevsim Sonbahar)

1998 Yunus Nadi Ödülü (Kılıç Yarası Gibi)

2009 Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü

2011 Uluslararası Hrant Dink Ödülü

2013 Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü