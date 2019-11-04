Ahmet Altan kimdir? Ahmet Altan tahliye oldu mu? | Ahmet Altan tahliye | Ahmet Altan son dakika

Ahmet Altan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada kardeşi Mehmet Altan'la birlikte yargılanıyordu. Mahkeme Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında karar verdi. Son dakika haberlerinin ardında Ahmet Altan merak konusu oldu. Peki Ahmet Altan kimdir? Ahmet Altan tahliye oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.

AHMET ALTAN KİMDİR?

Ahmet Altan, 1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biriydi. Bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdüren Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yirmi dört yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden, genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. 1987'de köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. İlk romanı Dört Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı.

Taraf gazetesi 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü'ne layık görüldü. Altan, 2011'de üçüncüsü düzenlenen ve Ulusulararası Hrant Dink Vakfı tarafından özgür ve adil bir dünya için çalışan, ilham ve umut ışığı kişilere layık görülen Hrant Dink Barış Ödülü'nün de sahibidir. Altan, Aralık 2012'de Yasemin Çongar ile birlikte Taraf gazetesindeki görevinden istifa etti.

Ahmet Altan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanıyordu. Ahmet Altan hakkında karar verildi.

Ahmet Altan Eserleri



Dört Mevsim Sonbahar (1982)

Sudaki İz (1985)

Yanlızlığın Özel Tarihi (1991)

Tehlikeli Masallar (1996)

Kılıç Yarası Gibi (1998)

İsyan Günlerinde Aşk (2001)

Aldatmak (2002)

En Uzun Gece (2005)

Son Oyun (2013)

Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015)

Gece Yarısı Şarkıları

İçimizde Bir Yer

Karanlıkta Sabah Kuşları

Kristal Denizaltı

Ve Kırar Göğsüne Bastırırken

Ödülleri

1983 Akademi Yayınevi Roman Ödülü (Dört Mevsim Sonbahar)

1998 Yunus Nadi Ödülü (Kılıç Yarası Gibi)

2009 Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü

2011 Uluslararası Hrant Dink Ödülü

2013 Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü

AHMET ALTAN TAHLİYE OLDU MU?

Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.