Ahmet Altan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması ile ilgili davada kardeşi Mehmet Altan'la birlikte yargılanıyordu. Mahkeme heyetinin hakkında verdiği 10 yıl 6 aylık kararı mAvrupa İnsan Hakları MAhkemesi'ne (AİHM) taşıyan Altanîn davasında karar belli oldu. Bunun üzerine Ahmet Altan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ahmet Altan suçu ne? soruları da merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

AHMET ALTAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1950 yılında, Ankara'da, gazeteci yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biri olarak dünyaya gelen 71 yaşındaki Ahmet Altan, bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Koleji'nde eğitimini sürdürdü.

Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yirmi dört yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden, genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı.

1987'de köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. İlk romanı Dört Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı.

Taraf gazetesi 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü'ne layık görüldü.

Altan, 2011'de üçüncüsü düzenlenen ve Ulusulararası Hrant Dink Vakfı tarafından özgür ve adil bir dünya için çalışan, ilham ve umut ışığı kişilere layık görülen Hrant Dink Barış Ödülü'nün de sahibidir. Altan, Aralık 2012'de Yasemin Çongar ile birlikte Taraf gazetesindeki görevinden istifa etti.

Ahmet Altan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanıyordu. Ahmet Altan hakkında karar verildi.

AHMET ALTAN ESERLERİ

Dört Mevsim Sonbahar (1982)

Sudaki İz (1985)

Yanlızlığın Özel Tarihi (1991)

Tehlikeli Masallar (1996)

Kılıç Yarası Gibi (1998)

İsyan Günlerinde Aşk (2001)

Aldatmak (2002)

En Uzun Gece (2005)

Son Oyun (2013)

Ölmek Kolaydır Sevmekten (2015)

Gece Yarısı Şarkıları

İçimizde Bir Yer

Karanlıkta Sabah Kuşları

Kristal Denizaltı

Ve Kırar Göğsüne Bastırırken

Ödülleri

1983 Akademi Yayınevi Roman Ödülü (Dört Mevsim Sonbahar)

1998 Yunus Nadi Ödülü (Kılıç Yarası Gibi)

2009 Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü

2011 Uluslararası Hrant Dink Ödülü

2013 Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü

AHMET ALTAN SUÇU NE?

Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vaşvuran gazeteci yazar Ahmet Altan'ın bu başvurusunun ardından AİHM, Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.

Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.

Ankara Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.