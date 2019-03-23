Ahmet Aras: “1 Kasım’da Gaz Deresine kazmayı vuracağım”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın Bitez'de düzenlediği seçim mitingine yüzlerce kişi akın etti.

Bitez eski pazar alanında gerçekleşen miting alanında "Mustafa Kemal'in Askeri" pankartları ve Türk bayraklarıyla karşılanan Aras, Bitez'e müjde üzerine müjde verdi. Konuşmasına "İdamını celladına bırakmayan Deniz Gezmiş'in yoldaşları, hoş geldiniz" sözleriyle başlayan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "1 Nisan'dan sonra sizlere layık olmak için kanımın son damlasına kadar çalışacağıma söz veriyorum. Konu Bodrum'sa gerisi teferruattır." diye konuştu.

Göreve geldiği taktirde önce Bitez'i sel sorunundan kurtaracağını söyleyen CHP Adayı Aras, "Size söz veriyorum 1 Kasım'da bu Gaz Deresi'ne kazmayı vuracağım ve sizi artık bu sel baskınlarından kurtaracağım" diye konuştu. Aras, Bitezlilere "Bana biraz zaman verin. Yaz sezonuna az bir zamanımız kaldı. Turizmi ötelemeyelim. Önce şu yolu, çöpü, etrafı toparlayalım, misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılayalım. Kış başında o kazmayı vuralım" dedi.

Bodrum'da yeni belediyecilik anlayışıyla değişimi müjdeleyen CHP Adayı Aras, Bitez'e özel projelerini dün akşam gerçekleştirdiği mitingde ilk kez açıkladı. Bodrum'un en yeşil mahallesi Bitez'de de tıpkı Bodrum yarımadasının her yerinde olduğu gibi çöp, altyapı, su sorunlarını 5 yıl içinde kökten çözeceğini söyleyen Aras, Bitez sakinlerinin karar verdiği bir alana "köy meydanı" yapacağını, Bitez'in otantik köy içini ise Bodrum ruhuna uygun bir şekilde yeniden dizayn ederek turizme kazandıracağını müjdeledi. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sokağımızla, caddemizle Bitez'i öyle estetik yapacağız ki, turistler özel olarak burayı görmeye gelecek. Her gelir grubundan, her yaştan insanlarımızın faydalanacağı rekreasyon alanları yaratacağız, sosyal imkanlarımızı artıracağız. Bitez dolgu alanını düzenleyip, herkesin zaman geçirebileceği çok güzel alanlara dönüştüreceğiz. Bunları hem siz Bitez halkımızla, hem de STK'larla birlikte yapacağız. Bitez'i Bodrum'un en müstesna yerlerinden biri haline getireceğiz. Ben siyasetçi değilim. Lafı da dolaştırmam. Söz veriyorsam mutlaka yaparım."

Bodrum'un narenciye bahçesi Bitez'i bu haliyle yaşatmaya devam eden Bitezlilere "Allah sizden razı olsun" diye seslenen Aras, "Bunu ne kadar zorlukla yaptığınızı biliyorum. Biz en kısa zamanda turizmle mandalinamızı birleştireceğiz. Mandalina festivalini, bundan sona dünya çapında yapacağız. Bitez'in ekonomisine yaz kış katkı sağlayacağız." diye konuştu. Bodrum'un akvaryumu Adaboğazı'nı da unutmayan Aras, "Adaboğazı'na bir çivi dahi çaktırmayacağım. Orayı, kendi çocuğum gibi korumaya yemin ediyorum."vurgusu yaptı.

Şelale Şehnaz Sam ve Suat Suna'nın konseriyle başlayan Bitez mitinginde renkli görüntüler yaşandı. Tüm belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte halkı selamlayan Ahmet Aras, miting sonunda bir de Çökertme oynadı.

Kaynak: İHA