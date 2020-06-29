Koronavirüs sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte tatilciler, Muğla'nın Bodrum ilçesine adeta akın etti. Salgın nedeniyle fiyatlarda yaşanan artış tepki çekerken Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Bu doğrultuda Ahmet Aras kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi partiden? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

AHMET ARAS KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Bodrum’da doğdu, şu an 50 yaşında. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu.1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu.Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında birçok görevi başarı ile yerine getirdikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetini tamamladıktan sonra memleketi Bodrum’a yerleşti. Turizm işletmeciliğinin yanı sıra Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçildi.

Bodrum’un gelişmesi ve tanıtılması için gerek kamu gerek özel sektör yöneticileri ile iş birliği içerisinde birçok festivale, organizasyona ve projeye öncülük etti.Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babasıdır.

HANGİ PARTİDEN?

Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde CHP'den aday oldu. Kullanılan 102 bin 717 oydan 99 bin 987'nin geçerli sayıldığı seçimde 45 bin 682 oy alarak Bodrum Belediyesi Başkanı oldu.

NE DEMİŞTİ?

Bodrum'u tatil döneminde devlet adamı, oligark, kral ve prenslerin tercih ettiğine anlatarak şunları söyledi:

"Onlar altın tabakta döner yemek istiyor. Biz Bodrum'da her şey ucuz olursa para harcayacak turist Mikonos'a, Saint- Tropez'e, İbiza'ya gider. Adam dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin. Bana ne"