Ahmet Aras meydanlara sığmıyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'ın miting meydanları demokrasi şölenine sahne oluyor. Seçime sayılı günler kala büyüdüğü topraklar olan Ortakent'te halkın karşısına çıkan Aras, meydanı dolduran binlerce kişiye seslendi. Ortakent Köy içindeki miting alanına meclis üyesi adalarıyla birlikte ve bando eşliğinde gelen Aras, burada Ortakentlilerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon'un da izlediği miting meydanından, Bodrum'u bugüne kadar yöneten, Bodrum için taş üstüne taş koyan tüm başkanlara selam gönderen CHP'li Aras, "Onlardan alacağımız bayrağı, en yukarılara taşıyacağız ve Bodrum'u yeniden hak ettiği noktaya getireceğiz" dedi.

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğim

Bodrum'da çarpık yapılaşmayı tarihe gömeceğini söyleyen Aras, "1 Nisandan itibaren kaçak yapılaşmaya bu kardeşiniz kesinlikle izin vermeyecek."diye konuştu. Aras, Bodrum'da bundan sonra ÇED raporu almamış, Mimarlar Odası'nın onayından geçmeyen hiçbir projeye izin vermeyeceğini, ruhsatını da imzalamayacağını belirtti.

Kendisi de bir turizmci olan CHP Adayı Aras, 1 Nisanda göreve geldikleri taktirde kıyılara standart getireceklerini, belediye plajları yapacaklarını ve Karaova'da üretilen ürünleri Bodrum turizmiyle ve halkıyla buluşturacaklarını anlattı. Her projeyi turizmi düşünerek yapacaklarını söyleyen Aras, "Bodrum'u tüm değerleriyle, enstrümanlarıyla tanıtacağız. Bundan böyle Bodrum'un tanıtımını turizmciler değil, profesyonel reklamcılar yapacak. Ortakent'in, Bodrum'un hikayesini yeniden yazacağız. Her mahallemizin turizmden aldığı payı artıracağız. Bunun için size söz veriyorum" dedi.

Bodrum'un 5 senedir hizmet alamadığını söyleyen Aras, bunun nedeninin Büyükşehir Yasası olduğunu belirterek "Başımızdakilerin Muğla'yı almak için başvurmayacakları yol yok. Muğla'yı büyükşehir yapıp, hizmetler aksasın, onlar da güle oynaya CHP'nin elinden alsın. Öyle olacak zannettiler. Biz Muğla'yı kimseye yedirmeyiz. Gökova'nın, Göcek'in koylarını, Bodrum'u yağmalatmayız."dedi.

Bodrum'un pek çok mahallesi gibi Ortakent'in de atık su arıtma tesisi yokluğu çektiğini söyleyen CHP Adayı Aras, "Atık su arıtma tesisimiz vardı, yargı kararıyla yıkıma uğradı. Bir türlü çalıştırılmadı. Biz de pis suyu foseptikle çektirdik. Geçen sene vidanjöre harcadığım para 45 bin lira. Babam bilmiyordu, şimdi öğrenmiş oldu. Biz bu parayı hamburger tost satarak kazanıyoruz. Bunca ödediğimiz vergilerle devlete destek olmamıza rağmen bir arıtmayı bile bize çok gördüler."ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Aras, kendi dönemlerinde Bodrum yarımadasında atık su arıtma tesisi olmayan tek bir mahalle bile kalmayacağını müjdelerken "Bizler sizlerin verdiği vergileri son kuşuna kadar sizin için kullanacağız"diye konuştu.

Aras, coşkulu mitingin ardından Ortakentli hemşehrilerinin arasına karışarak uzun bir süre halkla kucaklaştı. Miting sonrasında başkan adayı Ahmet Aras'a övgü dolu sözler söyleyerek sahneye çıkan genç şarkıcı Emre Kaya, Ortakent meydanında toplanan kalabalığa müzik ziyafeti yaşattı.

Kaynak: İHA