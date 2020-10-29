Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsanelerinden Ahmet Arıman'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Yeşilçama damga vuran yapımlardan biri olan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim?

AHMET ARIMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncusu Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Şu an 65 yaşında olan Arıman Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırdı. Arıman, hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

AHMET ARIMAN NERELİ? EŞİ KİM?

Ahmet Arıman kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı.

AHMET ARIMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hababam Sınıfı 1974

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975

Bizim Aile 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

Hababam Sınıfı Tatilde 1977

Gülen Gözler 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Neşeli Günler 1978

Sultan 1978

Hababam Sınıfı Merhaba 2003

Öğrenci İşleri 2015

Babamın Ceketi 2018

Televizyon

İkinci Bahar 1998

Hayal Köy 2001

Koçum Benim 2002

Büyük Buluşma 2004

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010

Galip Derviş 2013 Behçet (Konuk Oyuncu)

Kertenkele 2015 Yanık (Konuk Oyuncu)

Filinta 2015 (Konuk Oyuncu)

Poyraz Karayel 2015-2016