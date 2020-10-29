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Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Ahmet Arıman'ın oynadığı filmler hangileri? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandıran Ahmet Arıman'ın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Yeşilçam oyuncusu hakkında bilgiler...

Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsanelerinden Ahmet Arıman'ın  hayatı araştırılmaya başlandı. Yeşilçama damga vuran yapımlardan biri olan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? 

AHMET ARIMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Usta oyuncusu Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.  Şu an 65 yaşında olan Arıman Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırdı. Arıman, hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

 

AHMET ARIMAN NERELİ? EŞİ KİM?

Ahmet Arıman kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı.

Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

AHMET ARIMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hababam Sınıfı    1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı    1975
Bizim Aile    1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor    1976
Hababam Sınıfı Tatilde    1977
Gülen Gözler    1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor    1978
Neşeli Günler    1978
Sultan    1978
Hababam Sınıfı Merhaba    2003
Öğrenci İşleri    2015
Babamın Ceketi    2018
Televizyon
İkinci Bahar    1998
Hayal Köy    2001
Koçum Benim    2002
Büyük Buluşma    2004
Öyle Bir Geçer Zaman ki    2010
Galip Derviş    2013 Behçet (Konuk Oyuncu)
Kertenkele    2015 Yanık (Konuk Oyuncu)
Filinta    2015 (Konuk Oyuncu)
Poyraz Karayel    2015-2016

Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?

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