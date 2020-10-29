Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Hangi filmlerde oynadı?
Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim? Ahmet Arıman'ın oynadığı filmler hangileri? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandıran Ahmet Arıman'ın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Yeşilçam oyuncusu hakkında bilgiler...
Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan Hababam Sınıfı'nın yaşayan efsanelerinden Ahmet Arıman'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Yeşilçama damga vuran yapımlardan biri olan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki Ahmet Arıman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim?
AHMET ARIMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Usta oyuncusu Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Şu an 65 yaşında olan Arıman Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırdı. Arıman, hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.
AHMET ARIMAN NERELİ? EŞİ KİM?
Ahmet Arıman kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı.
AHMET ARIMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
Hababam Sınıfı 1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975
Bizim Aile 1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
Hababam Sınıfı Tatilde 1977
Gülen Gözler 1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
Neşeli Günler 1978
Sultan 1978
Hababam Sınıfı Merhaba 2003
Öğrenci İşleri 2015
Babamın Ceketi 2018
Televizyon
İkinci Bahar 1998
Hayal Köy 2001
Koçum Benim 2002
Büyük Buluşma 2004
Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010
Galip Derviş 2013 Behçet (Konuk Oyuncu)
Kertenkele 2015 Yanık (Konuk Oyuncu)
Filinta 2015 (Konuk Oyuncu)
Poyraz Karayel 2015-2016