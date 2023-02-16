Ahmet Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Arslan 30 Mart 1994 tarihinde Memmingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Metin Arslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Arslan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Ahmet Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Arslan'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmometin14/

Ahmet Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmet Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Phönix Lü. Alt.

1 Temmuz 2002 yılında Lübeck 76 Alt.

1 Temmuz 2008 yılında TSV Siems Alt.

1 Temmuz 2009 yılında TSV Siems U17

1 Temmuz 2011 yılında VfB Lübeck U19

1 Temmuz 2013 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2014 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2016 yılında Osnabrück

8 Ağu 2018 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2020 yılında Kiel

7 Temmuz 2022 yılında Dresden

30 Haziran 2023 yılında Kiel

Ahmet Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Arslan şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Ottobeuren (1998-2001), 1.FC Phönix Lübeck (2001-2002), Lübeck 1876 (2002-2008), TSV Siems (2008-2011), VfB Lübeck (2011-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.