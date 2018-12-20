Ahmet Arslan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ARSLAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Haziran.1962

Ahmet Arslan kaç yaşında : 56

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Bakan

Ahmet Arslan doğum yeri : Bulanık köyü, Kağızman, Kars

AHMET ARSLAN BİYOGRAFİSİ

24 Mayıs 2016 tarihinde 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Arslan, 2 Haziran 1962 tarihinde Kars Kağızman'da Bulanık köyünde doğmuştur. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Lalizar'dır. Kağızman Lisesi’ni bitirdikten sonra, kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden Gemi İnşa ve Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 7 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Pendik Tersanesi’nde muhtelif kademelerde çalıştı.

Daha soğı’nda Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

2005 yılından 10 Mart 2011 tarihinde müracaat ettiği Milletvekilliği Aday Adaylığına kadar; Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.

Birçok gemi ve liman projesinin yanı sıra, Kars Havaalanı’nın yenilenmesi de dahil birçok havaalanının yapımını gerçekleştirdi.

Pekin’den Londra’ya uzanan İpek Demiryolu’nun kayıp halkası Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun yapımını başlattı.

Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’ni başlattı. Kars’ı Nahçıvan ve İran’a demiryoluyla bağlayacak olan Kars -Iğdır -Aralık - Dilucu-Nahçıvan projesini başlattı.

Asrın projesi olarak nitelenen ve denizin 60 metre altından Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın ilk yürüyüşünü gerçekleştirdiği Marmaray projesini gerçekleştirdi.

Yatırım değeri 1 Milyar Doların üzerinde olan ve dünyanın sayılı projelerinden Avrasya Tüp Geçit projesinin temelini de Başbakan ve Ulaştırma Bakanıyla birlikte attı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ahmet Arslan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ahmet Arslan, "Türk Dünyası Mühendislik Ödülü", "Fahri Profesörlük" unvanı ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde 24. Dönem AK Parti Kars Milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde 26. dönem milletvekili olarak AK Parti Kars Milletvekili seçildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından 24 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakan Binali Yıldırım tarafından sunulan yeni bakanlar listesinde 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Ahmet Arslan Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.

1 Ekim 2017 günü Ankara'dan İstanbul'a gelen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, havalimanında yaşadığı karın ağrısı üzerine kaldırıldığı hastanede acilen apandisit ameliyatına alındı.

Kaynak:Biyografi.info