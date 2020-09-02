Ahmet Aslan kimdir? Kaç yaşında? Ahmet Aslan nereli? Şarkıları...

Ülkemizde ve yurt dışında oldukça geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Ahmet Aslan'ın şarkıları milyonlarca kişi tarafından beğenilerek dinleniyor. Ülkemizde son yıllarda popülerliğini git gide arttıran Ahmet Aslan, Türk Halk Müziği üretiyor. Erdal Erzincan, Grup Abdal gibi isimlerle de solo konserler veren sanatçı kendi buluşu olan "Ditar" adlı enstrümanı kullanmaktadır. Peki, Ahmet Aslan kimdir? Kaç yaşında? Ahmet Aslan nereli? Sorularının cevapları...

AHMET ASLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Tunceli'de doğan Ahmet Aslan, 52 yaşında.

İlkokulu köyde, ortaokul ve liseyi Hozat’ta okumuştur. En az müzik kadar resim yeteneği de olan Aslan, liseden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü kazanarak Diyarbakır’a gitmiştir. Müziğe, lise yıllarında Tambur çalarak başlayan sanatçı, Diyarbakır’da 6 ay resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müzik Bölümünde öğrenimine devam etmiştir. Konservatuvarda 3 yıl eğitim gördükten sonra okulu bırakmıştır.

1996 yılında, henüz 24 yaşındayken beyin göçü yaşayarak Almanya’ya yerleşen başarılı sanatçı, çeşitli müzik okullarında gitar eğitimi almıştır. Almanya’da Duesseldorf Konservatuarında Gitar Bölümüne bir süre devam etmiş ve eğitimini tekrar yarıda bırakmıştır. 2008-2009 yıllarında Hollanda-Rotterdam Dünya Müziği Akademisinde Dünya Müzikleri dalında eğitimini tamamlayarak 2013’te mezun olmuştur.

Ahmet Aslan; sanatçı yönüyle, Avrupa’da birçok başarıya imza atmıştır. 250 bin kişinin katıldığı Rudolfstad Müzik Festivalinde ve Berlin Flarmoni Orkestrasıyla birlikte konserler vermiştir. Ülkemizde ise son yıllarda daha geniş kitlelere sesini duyurmaya başlamıştır.

Tambur, gitar, bağlama ve ud çalan usta sanatçı Aslan, müzik icralarında; Çağdaş Batı Müziği ile Mezopotamya’ya ait enstrüman tınılarını sentezliyor. Gerek geleneksel türküler ve bilinmiş parçalarda gerekse yeni şarkılarında, tamamen kendine özgü bir tarz, sıra dışı ve ezber bozan yorumuyla hayranlık uyandırıyor. Mistik ve etnik müziği; kimi zaman kendini arayan, belki sevgiliyi belki sonsuzluğu özleyen, biraz bilge, biraz sezgisel ve derin temalarla bütünleştiriyor. Dinleyiciyi; eserlerinde, belki de kendisinden kendisine keşfe çıkarıyor. Kimine göre ozan, kimine göre derviş, kimine göre deli… Ama şahsına münhasır bir müzisyen… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde söylediği Minnet Eylemem şarkısının kullanılmasının ardından popülerleşen bir isim oldu.

AHMET ASLAN NERELİ?

Ahmet Aslan'ın aslen Tuncelili olduğu biliniyor. Kökeninin kürt ve zaza olduğu bilinen Ahmet Aslan, Tunceli'nin Taux-Kardelen köyünde dünyaya geldi.

AHMET ASLAN ŞARKILARI-ALBÜMLERİ

Ahmet Aslan Albümleri:

Va u Waxt-Rüzgâr ve Zaman (2004)

Veyvé Mılaketu-Meleklerin Dansı (2007)

Na-Mükemmel (2015)

Ankara’da Beni Ara/Oldu mu Felek (2015)

Roye Harde Dewresi-Melodys of Holy Land (2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizi Müzikleri (2016)

Su ve Ateş (2017)

Ahmet Aslan/Kemal Dinç DUO (2017)

Popüler Şarkıları:

Susarak Özlüyorum,

Tanımadığım Ten,

Minnet Eylemem,

Çeşm-i Siyahım (Demet Akalın ile düet),

Nem Kaldı,

Dermanın Olayım,

Beni Hor Görme

Gardaşım,

Dilsizdir Benim Acılarım