Ahmet Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Baykal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Baykal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Baykal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Baykal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Baykal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Baykal 10 Ocak 1990 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Baykal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Baykal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Baykal'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Baykalboyu ve yaşı kaç

Ahmet Baykal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Baykal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Baykal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Baykal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2007 yılında Ankaraspor U21

22 Ocak 2009 yılında Keçiörengücü

9 Ağu 2012 yılında Polatlı Bugsaş

24 Ağu 2012 yılında Erzurum BB

30 Haziran 2013 yılında Polatlı Bugsaş

15 Temmuz 2013 yılında Keçiörengücü

21 Ağu 2014 yılında Bugsaş Spor

26 Ağu 2016 yılında Kırklarelispor

7 Ağu 2018 yılında Payasspor

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

27 Ağu 2020 yılında Edirne Bld

13 Temmuz 2021 yılında Fatsa Belediye

1 Temmuz 2022 yılında Edirnespor

Ahmet Baykal kimdir

Ahmet Baykal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Baykal şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edirne P.T.T. Spor, Edirnespor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Baykal nereli

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