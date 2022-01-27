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Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlığına getirilen Ahmet Bolat'ın kim olduğu merak ediliyor. Akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalışan Ahmet Bolat'ın kim olduğunu haberimizin içeriğinde veriyoruz. Bu bağlamda, Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

Prof. Dr. Ahmet Bolat günün en çok merak edilen kişileri arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise bugün itibariyle kendisinin Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkan olması. Peki, Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi...

Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

AHMET BOLAT KİMDİR?

Profesör Ahmet BOLAT akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalışmıştır.

Halen THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Ahmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.

2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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