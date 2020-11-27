Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? | Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burak Dağlıoğlu hayatı

Hazine ve Maliye Bakanı eski Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinden affını istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan istifa kararının üzerine, Albayrak'ın yerine kimin getirileceği merak konusu olmuştu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Bunun üzerine hayatı merak konusu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu hakkındaki her şey haberimizde...

AHMET BURAK DAĞLIĞLU KİMDİR? | TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNEYİM KURULU ÜYESİ AHMET BURAK DAĞLIOĞLU HAYATI

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Dağlıoğlu, IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.

Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı. Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı görevini de ifa etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.