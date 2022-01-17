Ahmet Çakar Galatasaray yönetimine verdi veriştirdi! Kendini tutamadı, "RTÜK'ten özür diliyorum..."

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Galatasaray, yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde karşılaşmayı 4-2 kaybetti. Maç ardından yorumlarda bulunan Beyaz Futbol yorumcularından Ahmet Çakar'ın kullandığı ifadeler ise müsabakanın önüne geçecek cinstendi. "Galatasaray yöneticilerin en az 1 tanesi cinsel sapık" diyen ve ispatlayacağını dile getiren Çakır, RTÜK'ten özür dileyerek Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yaptığı paylaşımları canlı yayında gösterdi.

"UTANMADAN NASIL ALMIŞ?"

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu ifadelerden sonra Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden Işıtan Gün'ün paylaşımlarına ekranlara servis eden ve yoğun eleştirilerde bulunan Ahmet Çakır, "Bizim gibi feleğin çemberinden geçmiş adamlar bu yazılanın ne anlamana geldiğini anlar. Bir herif, adı Işıtan Gün, kendisini hiç tanımam. Burak Elmas utanmadan bu şahsı Galatasaray'a nasıl almış?" dedi.

"BU HERİFTE CİNSİ BİR SAPMA VAR"

RTÜK yetkilileri ve Türk ailelerinden özür dileyerek sözlerine devam eden Çakır, "Şimdi size burası bir kahve olsaydı size çok güzel bir fıkra anlatırdım da burası müsait değil. Bunlar rezalet. Lan oğlum, Işıtan Gün müsün nesin, hep senin aklın buralarda mı? Sen nasıl bir adamsın. Bu herifte cinsi bir sapma var." ifadelerini kullandı.

"BENİ MAHKEMEYE VER"

Işıtan Gün'ün paylaşımında, kızını azarlayan bir anneye karşı kullandığı ifadelere dikkat çeken Çakır çok sinirlenerek, "Beni mahkemeye ver. Kadına şiddet uygulamak isteyen bir vasıfsız özelliği var burada. Adamı bile dövemezsin de bu rezalet. Bu şuursuz, bu sıkıntılı adam için tüm herkesten özür diliyorum." şeklinde konuştu.

BURAK ELMAS'A LANET OKUDU

Burak Elmas'ı da hedefine alan Ahmet Çakar, "Böyle bir adamı, bu tarz yaklaşımlarda bulunan bir adamı nasıl yönetimine alırsın. Burak Elmas sana lanet olsun. Sen sportif bir hainsin. Burak Elmas ve ikisi istifa edeceksiniz" sözlerini kullandı.