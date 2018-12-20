Ahmet Çakar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Mart.1962

Ahmet Çakar kaç yaşında : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Doktor, Hakem

Ahmet Çakar doğum yeri : Çankırı

AHMET ÇAKAR BİYOGRAFİSİ

Ahmet Çakar, 30 mart 1962 tarihinde Çankırı’da doğmuştur. Babası da bir doktor olan Ahmet Çakar 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başladı. 1986 yılında pratisyen hekim olarak olarak göreve başladı.

Babaskim hem de hakemdi. Babasının hakem toplantılarını yakın izleyen Ahmet Çakar, 19 yaşında hakemliğe başladı. Annesinin adı Meral Çakar ve kız kardeşi İrfan Çakar’dır.

Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100'ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakeminden biridir. Ayrıca Şampiyonlar Liginde görev yapan 3 Türk hakeminden birisidir (Diğerleri Oğuz Sarvan ve Cüneyt Çakır).

1997 yılına kadar hakemlik yaptıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile radyo ve TV'de yorumculuk yapmıştır.

Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapmıştır. Burada yorumculuk yaptığı günlerde 25 Şubat 2004'te Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan hekimlik yaptığı sağlık ocağından çıkarken, vücuduna isabet eden b

Sabah gazetesinde spor yazarlığı, FOX'ta yayınlanan “Ahmet Çakar'la Şansa Bak” adlı yarışma programı, Kanaltürk'te yayınlanan Telegol programında futbol yorumculuğu, ATV'de yayınlanan “Ahmet Çakar'la Zor Karar” yarışmasında da sunuculuk, Show Tv'de 6 Pas isimli programda yorumculuk yapmıştır.

Ahmet Çakar, şu anda yorumculuk görevinin yanı sıra asıl mesleği olan hekimliği de sürdürmektedir. Çakar ayrıca spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmaktadır.

Üç yabancı dil bilen Ahmet Çakar, 1993 yılında Arzu Çakar ile evlendi. Aslı ve Aylin adında iki kızı vardır.

Ahmet Çakar, 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren "Adam mısın!" adlı sinema filminde “Beyaz Futbol” yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, televizyon stüdyosundan sonra film setinde buluştu.

Ahmet Çakar Rol Aldığı Filmler :

2016 - Adam mısın! (Sinema Filmi)

2009 - No Ofsayt, 2009

2009 - Kanal-İ-zasyon, 2009

Kaynak:Biyografi.info