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  3. Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?"

Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen hakkında sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia ettiği Dilmen ile ilgili konuşan Ahmet Çakar'ın o anlar kameralara anbean yansıdı.

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01 Aralık 2020 Salı 16:41
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