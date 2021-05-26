Ahmet Çakar'dan bomba paylaşım: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Beyaz TV'de ekranlara gelen Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan, Sabah Gazetesinde ise köşe yazıları yazan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medyayı karıştıran bir paylaşımda bulundu. Çakar, bu sezon tüm liglerde küme düşmenin kaldırıldığını ifade etti.

Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun !!!"

Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun !!! — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) May 25, 2021

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN BAŞVURULARI

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan da bu sezon küme düşmenin olmaması gerektiğini kaydetmişti.