Ahmet Çakar'dan hakemlere sert tepki: "Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum"

Eski hakem Ahmet Çakar'ın, hakemleri eleştirdiği yazısı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Türk hakemlerine artık hiç güvenmediğini belirten Çakar, Galatasaray ve Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına da sert tepki gösterdi.

Eski hakem ve Sabah yazarı Ahmet Çakar, hakem performanslarını eleştirirken şunları söyledi:

"Donk topu iyi sakladı, Babel'e verdi, o da vurunca gol oldu. Ha bu golü bir Süper Lig kalecisi yer mi orası tartışılır. Gol öncesi yan hakemin önünde çok açık bir faul var, bu faul verilmedi, gitti gol oldu. Ama dedik ya Türk hakemlerine artık hiç güvenmiyorum. VAR'a gitse ya da VAR çağırsa Galatasaray'ın golü iptal edilecekti."

Çakar, "Beşiktaş'ta 3 oyuncu var ki Türkiye'de hiç kimsede yok. Aboubakar bir numaralı santrfor. Atiba her şeyi yapan adam ve Vida sadece iyi bir stoper değil aynı zamanda lider. VAR hakemlerini anlayamıyorum. Ersin'in Halil'e yaptığı hareket penaltı değilse hangi hareket penaltı ve VAR niye çağırmadı? Yazık, çok yazık!" dedi.

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