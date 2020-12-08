Ahmet Çakar'dan Hande Sümertaş'a tepki çeken sözler: ''Tosun kızım benim''

Geçtiğimiz gün Beyaz TV kanalında yayınlanan 'Derin Futbol' programında beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadelerde bulunan eski hakem Ahmet Çakar'ın o sözleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.