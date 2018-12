Ahmet Çalık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1958

Ahmet Çalık kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : İş Adamı

Ahmet Çalık doğum yeri : Malatya

AHMET ÇALIK BİYOGRAFİSİ

Çalık Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Çalık, 1958 yılında Malatya’da Yeşilyurt kasabasında doğmuştur. Babası Mahmut Çalık’dır. 3 kız kardeşi vardır. İlkokulu Malatya’da bitirdi. Orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

1930 yıanında faaliyet gösteren bir ailenin ferdi olan Ahmet Çalık, 1981 yılında bu alandaki kişisel girişimlerini başlatmış ve takip eden yıllarda inşaat, enerji, finans, telekom ve madencilik sektörlerindeki yatırımlarla, Türkiye ve yakın coğrafyanın önemli oyuncularından biri olan Çalık Holding’in temellerini atmıştır.

Ahmet Çalık, 1980’li yılların ortalarında Doğu Anadolu’nun ilk büyük özel sektör sanayi yatırımını Malatya’da Gap Güneydoğu Tekstil’i kurarak gerçekleştirmiştir. Şirket bugün dünyanın en büyük 10 premium denim üreticisi arasında yer almaktadır. 1990’lı yıllarda Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte ticari girişimlere başlayan Sayın Çalık, Türkmenistan’da kurduğu tekstil fabrikalarıyla bu ülkelerde ilk yatırım yapan kişilerden biri olmuştur.

1990’lı yılların ortalarında Gap İnşaat’ı yeniden yapılandırarak iş geliştirme faaliyetlerine hız veren Ahmet Çalık, topluma fayda sağlayan projelere odaklanmıştır. Gap İnşaat, özellilt yapı ve üst yapı, endüstriyel ve enerji tesisleri, sağlık kompleksi, gayrimenkul geliştirme ve kentsel yenileme projeleri yapımında uzmanlaşarak 100’den fazla önemli projeyi hayata geçirmiştir.

Şirket ayrıca, Türkmenistan’ın Avrupa ve Asya arasındaki lojistik gücünün arttırılmasının planlandığı ‘Türkmen başı Uluslararası Deniz Limanı’ projesinin inşasını üstlenmiştir. Gap İnşaat’ın gayrimenkul sektöründeki iştiraki Çalık Gayrimenkul ise ‘Tarlabaşı 360’ projesi ile Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinin verildiği ‘European Property Awards 2013‘te ‘Kentsel Yenileme’ kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

Günümüzün önemli sektörlerinden olan enerji sektörüne 1990’lı yılların ortalarında adım atan Sayın Çalık, bugün ‘Güç Sistemleri’ ve ‘Petrol-Gaz’ olmak üzere iki ana başlık altında faaliyetlerini sürdüren Çalık Enerji’yi kurmuştur.

Şirket hâlihazırda Orta Asya bölgesinde toplam 1500 MW’a yakın 7 enerji santrali projesine imza atmıştır. Gardabani projesiyle Gürcistan’daki en büyük EPC müteahhidi unvanına sahip olan Çalık Enerji, Irak’ta toplam kapasiteleri 2000 MW olan iki adet elektrik santralini tamamlamıştır.

Çalık Enerji, Türkiye’de toplam kapasitesi 2000 MW’a yakın olan rüzgâr, termik, güneş, doğalgaz ve hidro enerji santrali proje portföyüne sahiptir. Ayrıca Çalık Enerji, Gap İnşaat’la birlikte ENR (Engineering News Record) dergisi tarafından her sene açıklanan ‘Dünya’nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri’ listesinde yer almaktadır.

Çalık Holding, 2010 yılında özelleştirme ihalesi kapsamında YEDAŞ’ı, 2012 yılında Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi’ni (KEDS), 2013 yılında ise ARAS EDAŞ’ı bünyesine dahil ederek elektrik dağıtım sektörüne güçlü bir giriş yapmıştır.

İş hacminin büyümesiyle 1999 yılında finans sektörüne adım atan Ahmet Çalık, Türkiye’de Aktif Bank’ı kurmuş ve Grubun yönetiminde Arnavutluk’un en büyük iki bankasından biri haline gelen BKT’yi devralmıştır. Aktif Bank, aralarında “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” ödülünün de bulunduğu toplam 73 ödül almış, Avrupa Finansal Yönetim ve Pazarlama Birliği (EFMA) tarafından düzenlenen organizasyonda ‘Aktif Nokta’ projesi ile ‘Fiziki Dağıtım Kanalları’ kategorisinde birincilik elde etmiştir.

BKT ise uluslar arası finansal piyasaların en saygın dergilerinden biri olan The Banker tarafından verilen ‘En İyi Banka’ ödülünü 2014 yılında beşinci kez kazanmıştır. Aktif Bank’ın faaliyetlerinin ana hatlarını Perakende Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı ve Şehir Bankacılığı oluştururken, para transferlerinden sigortacılığa, kart ürünlerinden kapsamlı kiosk çözümlerine kadar çok geniş bir yelpazede müşterilerine hizmet vermektedir.

Balkanlardaki en büyük Türk yatırımcılarından biri olan Sayın Çalık, 2007 yılında Arnavutluk’un en büyük sabit telefon işletmecisi ve internet sağlayıcısı ALB telecom’u satın alarak telekom sektörüne girmiştir. Çalık, 2008 yılında yine Arnavutluk’da GSM pazarına girerek Eagle Mobile’ı kurmuştur.

Türkiye’nin doğal zenginliklerini ekonomiye kazandırmak amacıyla maden sektörüne giren Ahmet Çalık, 2010 yılında Lidya Madencilik’i kurmuştur. Şirket, sahip olduğu saha portföyü ile Türkiye’nin önde gelen madencilik firmalarından biridir. Lidya Madencilik’in Alacer Gold ile ortak olduğu Anagold, Türk madencilik sektöründeki ilk büyük uluslararası iş birliğidir.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde katma değer üretmek ve bulunduğu coğrafyaları zenginleştirmek gayesiyle hareket eden Sayın Çalık, 1997 yılında tüm Grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla Çalık Holding’i kurmuştur. Bugün Holding; tekstil, enerji, inşaat ve gayrimenkul, finans, telekom ve madencilik olmak üzere 6 ana sektörde, yaklaşık 27 bin çalışanı ile 17 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Holding, ‘Emerging Markets Global Player‘ 2010 raporuna göre yurtdışir.

Dünyadaki hidrokarbon (petrol ve gaz) kaynaklarının yüzde 60’ına sahip ve finansal kaynaklar açısından zengin ülkelerin yer aldığı Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyaya odaklanmış bir iş modelini benimsemiş olan Holding’in 2014 yıl sonu itibariyle konsolide aktif büyüklüğü 7,5 milyar Amerikan Dolarına ulaşmıştır.

Ahmet Çalık Aldığı Ödül ve Nişanlar:

1997 - Türkmenistan Devlet Nişanı,

1997 - Mahdum Guli Ödülü,

1997 - Yılın Girişimcisi Ödülü, Para Dergisi,

1997 - Yılın En iyi Sanayi Kuruluşu Ödülü, GESİAD,

1998 - İpek Yolu Vakfı Hizmet Ödülü,

1999 - Türkmenistan “Gayrat” Madalyası,

1999 - Türkiye Cumhuriyeti Devleti Üstün Hizmet Madalyası,

2001 - Türkmenistan Altın Asır Nişanı,

2002 - T.C. Dış İşleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası,

2004 - Milli Prodüktivite Merkezi Yılın İşadamı Ödülü,

2005 - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Dünya Gazetesi Yılın İşletmecisi,

2006 - T.B.M.M. Üstün Hizmet Ödülü,

2006 - Dünya Gazetesi Ülkemizde Yılın İşletmecisi Ödülü,

2008 - Turgut Özal Ekonomi Ödülü,

2010 - Turkey in Europe- Franco Nobili,

2012 - Türk Kızılayı Altın Madalya Beratı,

2014 - Japon Matsumoto Diş Üniversitesi, Fahri Doktora Unvanı,

2014 - Ellis Adası Şeref Madalyası Ödülü,

2014 - Tiran Üniversitesi, Fahri Doktora Unvanı, 2014

Bazı Sosyal Sorumluluk Projeleri:

- Malatya Eğitim Vakfı

- Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi

- Malatya Hasan Çalık Hastanesi

- Ankara Onkoloji Hastanesi

- Van, Pakistan, Somali’de Önemli Sosyal Yardım Projeleri

- İftarımızı Anadolu’da Açıyoruz Etkinliği

- El Ele Elden Eve Yardım Kampanyası

- Yalova Atatürk Köşkü Restorasyonu

- İlk işim Girişim Yarışması

Ahmet Çalık Devlet Düzeyinde Üstlendiği Görevler:

1997-2004 - Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakan Yardımcılığı,

2012 - Kazakistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu,

Faaliyet Alanları:

Enerji

İnşaat

Madencilik

Tekstil

Telekom

Finans

Ahmet Çalık Gerçekleştirdiği Önemli Yatırımlar :

1981 - Ortadoğu Tekstil,

1987 - Gap Güneydoğu Tekstil,

1994 - Gap Pazarlama,

1996 - Gap İnşaat,

1997 - Çalık Holding,

1998 - Çalık Enerji,

1999 - Aktif Bank,

2000 - TTK, Türkmenistan Tekstil Yatırımı,

2002 - E-Kent,

2004 - Bursagaz,

2006 - BKT,

2007 - Kayserigaz,

2007 - ALBtelecom ve Eagle Mobile,

2010 - Lidya Madencilik,

2010 - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ),

2010 - Çalık Gayrimenkul,

2012 - Kosova Elektrik Dağıtım (KEDS),

2013 - Aras Elektrik Dağıtım (ARAS EDAŞ),

Ahmet Çalık

Çalık Holding A.Ş Chairman

