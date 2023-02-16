Ahmet Can Arik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Can Arik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Can Arik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Can Arik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Can Arik 22 Ağu 1997 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Can Arık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Can Arik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LES BON FOOT yapmaktadır. Ahmet Can Arik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmet Can Arik'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Can Arik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetcanarikk/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004351831278

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Ahmet Can Arik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Can Arik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Can Arik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Can Arik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ankaragücü U21

1 Ocak 2018 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2018 yılında Ankaragücü U21

27 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

11 Mart 2019 yılında Ankaragücü U21

1 Temmuz 2019 yılında Ankaragücü

31 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

3 Ağu 2020 yılında Ankaragücü

1 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

1 Şubat 2021 yılında Karakoçan FK

Ahmet Can Arik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Can Arik şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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