Ahmet Cin: 50 yıllık planlar yaparak gençlerimizin geleceğini hazırlıyoruz

Ahmet Cin gençlerle bir araya gelerek onlardan gelen soruları cevaplıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor. gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Adayı Cin: “Günlük hesaplar içerisinde değiliz. 50 yıllık planlar yaparak gençlerimizin geleceğini hazırlıyoruz.” dedi.

Gençlerimizin geleceğini hazırlıyoruz

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin gençlerle bir araya gelerek onlardan gelen soruları cevaplıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor. Başkan Adayı Cin: “Günlük hesaplar içerisinde değiliz. 50 yıllık planlar yaparak gençlerimizin geleceğini hazırlıyoruz.” dedi.

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, “Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” Programıyla gençlerle bir araya geliyor. Başkan Adayı Cin, farklı noktalarda gerçekleştirilen programlarda hem gençlerden gelen soruları cevaplıyor hem de gençlerin fikirlerini not alıyor. Kentin eksikliklerini tespit ettiklerini dile getiren Başkan Adayı Cin, çözüm önerileriyle birlikte raporlarının hazır olduğunu belirtti. Başkan Adayı Cin: “Göreve geldiğimizde tespitlerimize hemen başlayacağız. Vizyon projelerimiz belli bir yol almış vaziyette. Bunları da takvimlendirerek tek tek hayata geçireceğiz. Havaalanı çevresinde Teknoloji Üssü, Fuar Alanı, Uluslararası Kongre Merkezi, Türk-Japon Üniversitesi ve Sağlık Teknokenti oluşturacağız.Teknopark zaten orada. Dolayısıyla o bölge tamamen teknoloji üssü olacak. Teknoloji üssüne ticaret üssünü de monte edebilirsek Pendik, bu konuda ciddi bir merkez haline gelecek.” dedi.

Kültürel faaliyetler daha edebi hale gelecek

Kentte kültür ve sanat alanında gerçekleştirecekleri projelere değinen AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, kültürel ve sosyal faaliyetleri daha edebi hale getirmek istediklerini söyledi. Başkan Adayı Cin: “Sanatsal faaliyetten ziyade edebi faaliyetlerin daha yoğun olduğu bir kent oluşturmak istiyoruz. Yaşam kalitesi daha yüksek, hizmet kalitesi daha yüksek ve cazibesi daha yüksek bir ilçe inşa etmek istiyoruz. Bunu yaparken de günlük hesaplar içerisinde değiliz. 50 yıllık planlar yaparak gençlerimizin geleceğini hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu.