Ahmet Cin, belediye meclis üyesi adaylarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, belediye meclis üyeliği adaylarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girecek meclis üyeliği adaylarıyla yapılan ilk toplantıda Başkan Adayı Cin, tevazu, samimiyet ve gayret ilkesiyle seçim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Meclis üyeliği adaylarına seslenen Başkan Adayı Cin: “Sokak sokak, hane hane gezeceğiz, davamızı tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. Bizim davamızda ve siyaset anlayışımızda asla makamlara talip olunmaz, mesuliyete talip olunur. Birlikte ter dökecek, birlikte dil dökeceğiz ve inşallah birlikte kazanacağız. Konuşmaktan ziyade vatandaşı dinleyeceğiz.” dedi.

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeliği Aday Listesi, 40 Asıl ve 5 Yedek Kontenjan olmak üzere 45 kişiden oluşuyor. Listede, MHP’den 5 Meclis Üyeliği Adayı yer alıyor.