Ahmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacak Başkan Ahmet Cin Pendik'te uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. Uzun yıllardır devam eden Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerinin imar sorunu, Başkan Ahmet Cin’in gayretleriyle çözüme kavuştu.

Sanayicilerin ve mahalle sakinlerinin uzun zamandır beklediği imar uygulamasına ait Parselasyon Haritası Mahalle Muhtarlıklarında ve Pendik Belediyesi Merkez Bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda resmi askıya çıkarıldı. Pendik’e sanayi ve istihdam açısından değer katacak olan imar uygulamasında vatandaşların 22 Kasım 2021 tarihine kadar inceleme yapma ve talepte bulunma hakları bulunuyor. Vatandaşların askı süresi içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dilekçe vermeleri durumunda itirazları incelemeye alınacak. pendik gazeteleripendik gündempendik yerel gazetesi