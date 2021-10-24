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  3. Ahmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacak

Ahmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacak

Başkan Ahmet Cin Pendik'te uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. Uzun yıllardır devam eden Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerinin imar sorunu, Başkan Ahmet Cin’in gayretleriyle çözüme kavuştu.

Ahmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacak

Sanayicilerin ve mahalle sakinlerinin uzun zamandır beklediği imar uygulamasına ait Parselasyon Haritası Mahalle Muhtarlıklarında ve Pendik Belediyesi Merkez Bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda resmi askıya çıkarıldı.

Pendik’e sanayi ve istihdam açısından değer katacak olan imar uygulamasında vatandaşların 22 Kasım 2021 tarihine kadar inceleme yapma ve talepte bulunma hakları bulunuyor.

Vatandaşların askı süresi içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dilekçe vermeleri durumunda itirazları incelemeye alınacak.

Ahmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacakAhmet Cin bir imar müjdesi daha verdi! Şeyhli, Kurtköy, Sanayi ve Ramazanoğlu Mahallelerini kapsayacak

 

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