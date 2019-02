Ahmet Cin: çocukluğum geçtiği bu ilçeye çok şey borçluyum

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Samimi ve mütevazi kişiliğiyle her kesimden tam not alan Başkan Adayı Cin, gittiği her yerde güleryüzüyle hep gülüyor. hep güler yüzle karşılanıyor

Esnafları ziyaret ediyor, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor vatandaşla bir araya geliyor AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin. Durmaksızın çalışıyor, hiç kimseden güler yüzünü esirgemiyor, sabırla vatandaşları dinliyor ve isteklerini, taleplerini not ediyor. Oldukça samimi ve mütevazi.

Ahmet Cin'in bu performansı Pendikliler tarafından olumlu bulunuyor. Kendisine kısa sürede hatırı sayılır bir teveccüh oluşmuş durumda.

Pendik'te 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan Ahmet Cin, Pendiklilere borcu olduğunu söylüyor. Bu ilçede çocukluğunun geçtiğini, Pendik'e çok şey borçlu olduğunu ifade eden Belediye Başkan Adayı, " Pendik benim yuvam, evim. Çocukluğum, okul yıllarım ve bugüne kadar ki tüm yaşantım bu ilçede geçti. 41 yıldır burada ikamet ediyorum. Pendik bana çok şey verdi. İnsanlarını seviyorum, İstanbul'un, Türkiye'nin nadide bir ilçesi. Bende bu ilçeye katkı sağlamak, hizmet etmek istiyorum. İlçemiz için güzel düşünceleremiz ve hayallerimiz var. Projelerimiz hazırlanıyor. Pendik'i daha da güzelleştirmek ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için ekibimizle birlikte çok nadide projeler hazırlıyoruz. Yakın bir zamanda projelerimizi halkımıza tanıtacağız."diye konuştu.