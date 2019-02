Ahmet Cin gönüllerde taht kuruyor “Gönül Belediyeciliği” sloganıyla yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, gittiği her yerde güler yüzle karşılanıyor. Samimi ve mütevazi kişiliğiyle her kesimden tam not alan Başkan Adayı Cin, şimdiden vatandaşların gönlünde taht kurmuş gözüküyor.

A+ A-