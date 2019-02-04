Ahmet Cin gönüllerde taht kuruyor

Adaylığının açıklandığı ilk günden beri yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, gittiği her yerde sevgi ve muhabbetle ağırlanıyor.

Çeşitli dernekler ve işyerlerinin yanı sıra evlere de ziyarette bulunan Başkan Adayı Cin, şimdiden vatandaşların gönlünde taht kurmuş gözüküyor.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde öncelikle Pendiklilerin gönüllerine talip olduklarının altını çizen Başkan Adayı Cin: “AK Parti’nin başarılı belediyecilik anlayışını gece gündüz çalışarak sürdüreceğiz. Millete hizmet etmenin sadece yol yapmak değil, gönülleri de yapmaktan geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Bunun için vatandaşa hizmet etmeye talip oldum. Vatandaşın her zaman ulaşabileceği, sorunlarını dinleyecek yakınlıkta olacağız.” diyor.