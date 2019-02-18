Ahmet Cin Kuymak Yapmak Horon Oynamak da Gönül İşidir detirtti

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Her gün karış karış gezdiği kentte vatandaşların dilek, istek ve görüşlerini alan Ahmet Cin, Gazipaşa Meydanı’nda kemençe çalan müzisyenlere rastladı. Müzisyenlerle sohbet eden Başkan Cin, bir süre şarkılara eşlik etti. Başkan Adayı Cin, daha sonra horona katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlara çevrede bulunanlar alkışlarla tempo tuttu.

61 numaralı forma Ahmet Cin’e

Seçim çalışmalarına hemşeri dernekleriyle de sürdüren Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin’in bir programı da Pendik Trabzonlular Derneğine yönelik oldu. Derneğin davetlisi olarak üyelerle bir araya gelen Başkan Adayı Cin, anı defterini imzaladı. Dernek Başkanı Süleyman Pergel, derneğe üye olan Başkan Adayı Cin’e isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması verdi.

MUTFAĞA GİRDİ KUYMAK YAPTI

Başkan Adayı Cin, derneğin mutfağında kuymak da yapınca etraftakiler, Karadenizliliğini kanıtladı yorumunu yaptı.