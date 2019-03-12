Ahmet Cin pendik'i şaha kaldıracak projelerini yerel basına anlattı

Toplam 133 proje arasında, Büyükşehir Belediyesi’nden de destek alınarak hazırlanmış 30’a yakın dev bütçeli vizyon proje mevcut.

AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı önceki hafta yerel gazete mensuplarına yönelik olarak ‘yeni dönem projelerinin tanıtımı’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Rüstem Kabil, SKM Başkanı Müslüm Şahin, Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, meclis üyesi adaylarından Abdulkadir Bayram’ın da bulunduğu toplantıya, ilçede yayım yapan tüm basın mensupları katıldılar.

İlçe Başkanı Rüstem Kabil’in kısa bir giriş konuşmasından sonra, Başkan Adayı Ahmet Cin, yeni dönem için hazırlanmış projelerin içinden ön plana çıkan bazıları hakkında bilgiler verdi.

Cin, söz konusu projelerin hazırlık aşamasında (2 ay sürmüş) toplumun tüm kesimleri ile görüş alışverişinde bulunulduğunu, bazı vizyon projelerle ilgili olarak da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile bizzati mutabakat sağlanarak projelerine son şeklinin verildiğini ifade etti.

Cin konuşmasının devamında; “Biz Pendik’in gelecek 50 yılını projelendirdik. Projelerimiz arasında Pendik Belediyesi’nin bütçesini aşan dev projelerde yer alıyor. Bunun için hem Büyükşehir’in hem de mevcut hükümetimizin maddi manevi desteği gerekiyordu. Bu desteği de alarak kamuoyunun karşısına çıkmış bulunuyoruz. Vizyon projelerimizin tamamı Büyükşehir onaylı” dedi.

Toplam 133 projenin 30’unun bu tip vizyon projelerden oluştuğunu ve Pendik’e uluslar arası ölçekte değer katacağını vurgulayan Cin; “Projelerimiz hem sosyal hem de ekonomik yaşama ciddi katkılar sunacak. On binlerce Pendikli bu sayede istihdam imkanı bulacak. Biz vatandaşlarımızın bugünlerini düşündüğümüz kadar; geleceklerinin de, yani çocuklarımızın – torunlarımızın da önünü açmak istedik. Bunu planladık” sözlerine yer verdi.

Başkan Adayı Ahmet Cin’in vizyon projeleri arasında Uluslar Arası Pendik Teknoloji Üssü, Uluslar Arası Fuar Alanı, Uluslar Arası Kongre Merkezi, Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kültür Sanat Vadisi, Pendik Spor Köyü, Millet Bahçesi, Pendik Sağlık Teknokent, Sahil Seyir Terası, E-5 Araç Alt Geçidi, Nostaljik Ulaşım Hattı, Pendik Şehir Müzesi, Masal Parkı, Pendik Gelecek Merkezi gibi dikkat çeken çok yönlü projeler bulunuyor.

AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği basın toplantısı Ahmet Cin’in sunumuyla birlikte, gazete mensuplarının soru ve cevapları da dahil olmak üzere, karşılıklı sohbetlerle sürerek sona erdi.

Basın mensuplarının ortak görüşü; “Söz konusu projelerin Pendik’in gelişimine ciddi katkılar sağlayacak projeler olduğu” şeklindeydi.