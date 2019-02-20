Ahmet Cin "söz sizde" programlarıyla Pendik halkını dinliyor

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, “Söz Sizde” programlarıyla Pendiklilerle bir araya geldi. Her gün bir noktada düzenlenen toplantılarda tüm mahallelilerle bir araya gelen Başkan Adayı Cin, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil’in de yer aldığı toplantılarda Başkan Adayı Cin’in vatandaşların sorularını not aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Çamçeşme’den Harmandere’ye, Esenyalı’dan Sülüntepe’ye tüm mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen toplantılara ilgi oldukça yoğun oldu. Vatandaşların memnun kaldığı toplantıların ileri ki

günlerde daha kapsamlı olacağı kaydedildi. Başkan Adayı Cin, Pendik için güzel işler ortaya koyacaklarını bunu da tüm Pendiklilerle birlikte yapacaklarını söyledi.