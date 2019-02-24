Ahmet Cin vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşıyor
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Her gün esnafları, evleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Adayı Cin, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşıyor.
Ziyaretler esnasında zaman zaman meydana gelen ilginç diyaloglardan biri de Kaynarca Mahallesi’nde yaşandı. Başkan Adayı Cin, Deniz Caddesi esnafını ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennisinde bulundu.
BALKONDAN SEPETİNİ SALDI ÇİÇEKLERİNİ ALDI
Başkan Adayı Cin, taleplerini dinlediği esnaflara çiçek de takdim etti. Evinin balkonundan çiçekleri gören bir vatandaş, Başkan Adayı Cin’den çiçek istedi ve hemen ardından balkonundan aşağı sepet salladı. Başkan Adayı Cin, vatandaşı kırmayarak elindeki bir demet çiçeği sepete bıraktı.
Bir süre gülüşmelere neden olan bu sahneyi izleyenler Başkan Cin’in samimi ve tevazu kişiliğine tanık oldu.
Etiketler : pendik belediye başkan adayı
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