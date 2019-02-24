Ahmet Cin vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşıyor

Ziyaretler esnasında zaman zaman meydana gelen ilginç diyaloglardan biri de Kaynarca Mahallesi’nde yaşandı. Başkan Adayı Cin, Deniz Caddesi esnafını ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

BALKONDAN SEPETİNİ SALDI ÇİÇEKLERİNİ ALDI

Başkan Adayı Cin, taleplerini dinlediği esnaflara çiçek de takdim etti. Evinin balkonundan çiçekleri gören bir vatandaş, Başkan Adayı Cin’den çiçek istedi ve hemen ardından balkonundan aşağı sepet salladı. Başkan Adayı Cin, vatandaşı kırmayarak elindeki bir demet çiçeği sepete bıraktı.

Bir süre gülüşmelere neden olan bu sahneyi izleyenler Başkan Cin’in samimi ve tevazu kişiliğine tanık oldu.