Ahmet Cömert Boks Turnuvası heyecanı sürüyor

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda bugün milli boksörlerden Serhat Güler, Mehmet Nadir Ünal, Berk Düzenli ve Mehmetcan Işık bir üst tura adını yazdırdı.

33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi. Büyük heyecana sahne müsabakalarda ringe çıkan sporcular 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, 81 kiloda Berk Düzenli ve + 91 kiloda Mehmetcan Işık rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Turnuva yarın oynanacak çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: İHA