Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da protesto edildi

Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya'ya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk olarak Adapazarı'ndaki Orman Park’ta platform üyeleriyle buluştu.

Davutoğlu ardından da Tozlu Camii çevresindeki esnafı ziyarette bulundu. Esnaf ziyaretlerini devam ettiren Davutoğlu, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

VATANDAŞTAN PROTESTO: DAVUTOĞLU BURAYA GELEMEZ

Ziyaret sırasında vatandaşlardan biri bağırarak, ”PKK’yı desteklemeyecek. Biz şehitler verdik. Ahmet Davutoğlu buraya gelemez. Yediği ekmeği pisleyenlerden değiliz biz. Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin. Siyaseti siyaset gibi yapacaksın” dedi.