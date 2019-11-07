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  3. Ahmet Davutoğlu'dan Ali Babacan ile kuracağı parti hakkında açıklama: ''Mümkün olmadı''

Ahmet Davutoğlu'dan Ali Babacan ile kuracağı parti hakkında açıklama: ''Mümkün olmadı''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. İki isim, yaptığı kritik görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu burada yaptığı açıklamada kendisi gibi AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ile birlikte hareket etmek istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyledi. Ahmet Davutoğlu "Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi açıklamıştık. Önemli bir taslak ortaya çıktı. Kurucular heyetinin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacak bir niyet. Son iki ayda bir çok kişiyle konuştuk. Çok büyük bir mutluluk ve önemli bir kazanım olarak bütün bunları göz onunda bulundurarak bir liste hazırlayacağız ama bütün bunlar bizi ağzımızdan ifade edilmedikçe gündeme alınmamalı. Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, sayın Babacan'la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız." dedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 16:39

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