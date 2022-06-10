Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi ile siyaset arenasında boy gösteren Ahmet Davutoğlu Malatya'ya geldi. İki günlük ziyaretinde kentte kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı'nı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞBAKAN SEÇİLDİĞİNDE ALDIĞI OY SORULDU

Bir esnaf, Davutoğlu'na kayısı hediye ettikten sonra AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ortamı gerdi.

YUHALANDI

Esnaf ile Davutoğlu arasında geçen tartışma sonrası bir grup vatandaş da Davutoğlu'nu yuhaladı. Bunun üzerine partililerle, vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

(İHA)