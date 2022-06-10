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Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde bir esnaf ile yaşadığı tartışma sonrası vatandaşlar tarafından yuhalandı.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi ile siyaset arenasında boy gösteren Ahmet Davutoğlu Malatya'ya geldi. İki günlük ziyaretinde kentte kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı'nı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu vatandaşlarla sohbet etti.

Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi

BAŞBAKAN SEÇİLDİĞİNDE ALDIĞI OY SORULDU

Bir esnaf, Davutoğlu'na kayısı hediye ettikten sonra  AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ortamı gerdi.

Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi

YUHALANDI

Esnaf ile Davutoğlu arasında geçen tartışma sonrası bir grup vatandaş da Davutoğlu'nu yuhaladı. Bunun üzerine partililerle, vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

(İHA)

Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi Ahmet Davutoğlu'na Malatya ziyaretinde umduğunu bulamadı! Yuhalanınca ortam gerildi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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