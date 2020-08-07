Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Armağan Çağlayan tarafından sunulan 196Sekiz adlı youtube programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman 'sağcı' olarak görmediğini söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz programında 1970lerde, 'sol' ideolojinin güçlü olduğu bir ortamda yetiştiğini iddia ederek kendisini hiçbir zaman 'sağcı' olarak nitelendirmediğini söyleyerek herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.
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