  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''

Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''

Armağan Çağlayan tarafından sunulan 196Sekiz adlı youtube programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman 'sağcı' olarak görmediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz programında 1970lerde, 'sol' ideolojinin güçlü olduğu bir ortamda yetiştiğini iddia ederek kendisini hiçbir zaman 'sağcı' olarak nitelendirmediğini söyleyerek herkesi hayrete düşüren bir açıklamada bulundu.

Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!

Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!

Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!

Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldıBursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı

 

07 Ağustos 2020 Cuma 16:15
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Mardin'de koronavirüs indirimi! Vatandaş kapış kapış aldı
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Kocaeli'nde 73 yaşındaki komşusunu köpeğe tecavüz ederken yakaladı!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Abisinin kıskançlığı 8 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü!
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı
Bursa'daki asker uğurlamasından pes dedirten görüntüler! Koronavirüs yok sayıldı
Sevdiği kızla kilolarından dolayı evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi!
Sevdiği kızla kilolarından dolayı evlenemeyince 6 ayda 212 kilo verdi!
Koronavirüsü hiçe sayıp 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirleriyle yarıştılar!
Koronavirüsü hiçe sayıp 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirleriyle yarıştılar!
Bursa'da bir kargocunun kolileri "basket atar gibi" fırlatmasına tepki yağdı!
Bursa'da bir kargocunun kolileri "basket atar gibi" fırlatmasına tepki yağdı!
Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Vali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Erzurum'da komşu düğününe gidip koronavirüs kaptılar!
Erzurum'da komşu düğününe gidip koronavirüs kaptılar!