Ahmet Davutoğlu'ndan ideolojik yorum: ''Kendimi sağcı olarak görmedim''

Armağan Çağlayan tarafından sunulan 196Sekiz adlı youtube programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman 'sağcı' olarak görmediğini söyledi.