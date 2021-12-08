Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a tam destek! "Sonuna kadar sizi savunacağım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidar karşıtı söylemlerinin hemen ardından, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması hususuna da değindi. Davutoğlu, Demirtaş'ın tutuklu kalmasına anlam veremediğini belirtti. Öte yandan, HDP eski Genel Başkanı'nın eşi Başak Demirtaş'a "Sizi sonuna kadar savunurum" diyerek, destek verdiğini de dile getirdi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'I ARADIM

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu doğru bulmadığını savunmaya devam eden Davutoğlu, Başak Demirtaş'ı arayıp, ‘Sizi sonuna kadar savunurum' dediğini söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Siyasi rekabet demokrasinin bir gereğidir ama bu rekabetin belli ilkeler etrafında olması lazım. İnsani boyutunu hiç göz ardı etmemek lazım. Evet, Demirtaş'la 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerde ciddi bir mücadelemiz oldu. Sonrasında alanda da karşı karşıya geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kamu düzenini yok eden uygulamalar, hendekler, barikatlara karşı verdiğim mücadelede de karşı karşıya geldik. Ama şunu ifade edeyim, bazen gerçekten çok ağır ithamlarla da muhatap olduk ama herkes bilir: Ben hiçbir zaman siyasi rakiplerime hukuk üzerinden baskılarla yürütmedim mücadelemi."

Davutoğlu, Başak Demirtaş'ın sosyal medyada maruz kaldığı linç karşısında çok üzüldüğünü de belirterek, "Sayın Başak Demirtaş sosyal medyada hepimizi çok üzen, insanlığa yakışmayan bir saldırıya muhatap olduğunda da kendisini arayıp “Sizin eşinizle ben çok ciddi bir siyasi mücadele yürüttüm ama sizin onurunuz benim eşimin onuru gibidir. Hiçbir fark görmem. Eğer herhangi bir saldırgan tutuma muhatap olursanız, herhangi bir şekilde bir gün destek isterseniz bilin ki ben buradayım, gelirim ve sizi sonuna kadar savunurum. Çünkü kadınların onuru esastır ve eşinizle siyasi rakip olmam, sizin onurunuza yapılacak bir saldırıya sessiz kalmam anlamına gelmez” dedim. Kendisi de teşekkür etti. Eşim de yanımdaydı. Şimdi siyasi mücadele yürütürken insan olana yakışır şekilde yürütmek lazım. " ifadelerini kullanarak, Demirtaş çiftinin yanında olduğunu ve daima destek olacağını belirtti.

"DEMİRTAŞ'IN BU KADAR UZUN SÜRE TUTUKLU KALMASI DOĞRU DEĞİL"

Davutoğlu, Demirtaş'ın bu kadar uzun süre tutuklu kalmasını doğru bulmadığını aktardı. Verilen karara karşı çıktığını konuşmasının her cümlesinde beyan eden Davutoğlu, "Selahattin Demirtaş, ben Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra tutuklandı, 2016 Kasım ayıydı zannediyorum. Bu kadar uzun süre hüküm giymeden tutuklu olmasını da doğru görmem. Kim olursa olsun doğru görmem. Mutlaka. Ben tutuklu yargılamaya karşıyım, istisnai durumlar hariç, karartma, delilleri yok etme gibi. O da istisna. Ama son dönemde tutuklu yargılama neredeyse normal hale geldi. Bu olmaz. Hiçbirimiz hukuk karşısında layüsel, yani hesap vermez konumda değiliz. Ben de değilim. Kimse de değil. Hepimiz hukuk önünde hesap veririz, yanlış yapılan işlerle ilgili de hakkımızda hukuki süreç işler. Ama kamu vicdanı, hukuki süreçler işlerken hüküm giymeden uzun süre tutukluğa cevaz vermez. Kabul etmez. Bende o perspektifle bakıyorum. Ve hepimiz hukukun muhatabıyız ama bu hukuk kuralları herkes için eşit şekilde işletilmeli." dedi.