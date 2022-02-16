Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi.

Davutoğlu merhum Hulusi Misge'nin bugün İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini açıkladı.

Ayrıca çok sayıda isim Davutoğlu'na baş sağlığı diledi.

Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 15, 2022

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Ekrem İmamoğlu," Allah rahmet eylesin, tüm yakınları ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta," Sayın Başbakanım, size ve eşiniz Sare Hanımefendiye baş sağlığı diliyorum. Merhuma Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta'nın Eski Başbakan Davutoğlu için "Başbakanım" ifadesini kullanması ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.

İYİ Parti Genel Başkanı ise sosyal medya hesabından, Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu etiketleyerek, “Başınız sağ olsun Ahmet Bey…Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Sare Davutoğlu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kayınpederi, Sare Davutoğlu Hanımefendi’nin muhterem babaları Hulusi Misge’ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım’a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Sare Davutoğlu’na ve size başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Merhumun ruhu şad, mekanı cennet olsun.