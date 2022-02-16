Epilasyon Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları16 Şubat 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Devler Ligi'nde dev maçlar!Sporting Lisbon 0–5 Manchester City | Maç sonucu, özeti16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?PSG 1–0 Real Madrid Maç Sonucu, özetiSon dakika | AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi! Ameliyata alınmıştı, sağlık durumunda son durum belli oldu16 Şubat 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıEski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiMiligram ne demek, TDK'ya göre Miligram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Ahmet Davutoğlu'nun acı günü: Kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi. 

Davutoğlu merhum Hulusi Misge'nin bugün  İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini açıkladı. 

Ayrıca çok sayıda isim Davutoğlu'na baş sağlığı diledi. 

 

 

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Ekrem İmamoğlu," Allah rahmet eylesin, tüm yakınları ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta," Sayın Başbakanım, size ve eşiniz Sare Hanımefendiye baş sağlığı diliyorum. Merhuma Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta'nın Eski Başbakan Davutoğlu için "Başbakanım" ifadesini kullanması ise dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı.

İYİ Parti Genel Başkanı ise sosyal medya hesabından, Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu etiketleyerek,  “Başınız sağ olsun Ahmet Bey…Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Sare Davutoğlu hanımefendiye, ailenize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kayınpederi, Sare Davutoğlu Hanımefendi’nin muhterem babaları Hulusi Misge’ye Allah'tan rahmet, Ahmet Bey ile Sare Hanım’a ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Sare Davutoğlu’na ve size başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Merhumun ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT