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  3. Ahmet Davutoğlu'nun menfaati bitti, nankörlüğü başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini aştı!

Ahmet Davutoğlu'nun menfaati bitti, nankörlüğü başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini aştı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, haddini aştı.

Ahmet Davutoğlu'nun menfaati bitti, nankörlüğü başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini aştı!

Ak Parti döneminde; Başbakanlık, Genel Başkanlık ve Dışişleri Bakanlığı gibi görevleri üstlenen Ahmet Davutoğlu, iktidar karşıtı tutumlar sergilemeye devam ediyor. Son olarak HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması gerektiğini savunarak "Sonuna kadar sizi savunacağım" ifadelerini kullanan Davutoğlu, bu defa hızını alamayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ahmet Davutoğlu'nun menfaati bitti, nankörlüğü başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini aştı!

"MENFAATİ BİTENİN NANKÖRLÜĞÜ BAŞLARMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulunan Davutoğlu'nun, "Türkiye’de cumhurbaşkanlığı makamı boştur. Yani, evet seçilmiş bir cumhurbaşkanı var ama cumhurbaşkanı rolünü oynayarak bütün milleti birleştirebilen, ortak bir hedefe yöneltebilen, herkesi kucaklayabilen, herkese hitap eden bir cumhurbaşkanı var mı? Bugün Türkiye’de başbakanlık makamı kalktı." ifadeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Menfaati bitenin nankörlüğü başlarmış" olarak yorumlandı.

Ahmet Davutoğlu'nun menfaati bitti, nankörlüğü başladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı haddini aştı!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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