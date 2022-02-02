Ahmet Davutoğlu'nun önerileri CHP ve İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı! "Bakalım bundan sonrayı neyi talep edecek"

Parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından hazırlanan taslağın kamuoyuna anlatılması için düzenlenecek olan toplantıda nasıl bir oturma düzenin olacağı siyasetin gündeminde yer alırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nda kriz çıkardı.

"DAVUTOĞLU MUHALEFETİ DAĞINIK BULUYOR"

Bu konuya kaleme aldığı köşe yazısında değinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeleri anımsatarak," Davutoğlu’nun beşinci ya da altıncı parti olarak eklemlenmek yerine, Millet İttifakı’nın yeniden kurulması gerektiği önerisinde bulunduğu biliniyor. Davutoğlu, muhalefetin sadece ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?’ sorusuna odaklandığı oysa yeni bir perspektifle Millet İttifakı’nın yeniden kurulması gerektiği görüşünde. Muhalefeti dağınık buluyor. Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek yerine ‘Kim cumhurbaşkanı adayı olsun’ mücadelesinin yaşandığını düşünüyor. Millet İttifakı’nda partilerin eşit olarak temsil edilmesi gerektiğini savunuyor." ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİDE RAHATSIZLIK YARATTI

Davutoğlu'nun önerilerinin CHP ve İYİ Parti'de rahatsızlık yarattığını ifade eden Selvi şunları kaydetti:

"Davutoğlu’nun önerilerinin ittifakın büyük partileri CHP ve İYİ Parti’de rahatsızlığa yol açtığı bir sır değil. CHP’de, ‘Yüzde 1 oyu bile olmayan parti ittifakı yeniden dizayn etmek istiyor’ şeklinde itirazlar söz konusu. ‘Ahmet Davutoğlu bakalım bundan sonrayı neyi talep edecek’ şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. İYİ Parti’de de benzer yorumlar yapılmakla birlikte, ‘Cumhurbaşkanı adayını CHP çıkaracak. Küçük partilerin oylarına CHP’nin ihtiyacı var. Onlar bu sorunu çözsün’ yaklaşımı söz konusu."

DAVUTOĞLU'NDAN İKİ ÖNERİ

Davutoğlu'nun Akşener ve Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede kamuoyuna yansımayan bir detay olduğunu belirten Selvi şunları yazdı:

"Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde iki ayaklı öneride bulunuyor.

1- Millet İttifakı’nın yeniden kurulması. İttifakta yer alan partilerin eşit temsili.

2- Cumhurbaşkanı adaylığı konusu.

Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim zikretmiyor. Ama bir cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu’nu incitmemeye çalışıyor. O nedenle kelimeleri özenle seçiyor ama Kılıçdaroğlu geriliyor.

Biraz sonra detaylarını vereceğim ama Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor.

Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda. Hiç bu kadar motive olduğunu sanmıyordum. Ama kendisine en büyük hedef olarak cumhurbaşkanı adaylığını belirlemiş durumda."

DAVUTOĞLU'NUN YAPTIRDIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL OLMALI?

Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için araştırma yaptırdıklarını iki lidere anlattığını belirten Selvi şöyle yazdı:

"Davutoğlu, nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olsun diye bir araştırma yaptırdıklarını anlatıyor. Halkın, Sünni ve Türk bir cumhurbaşkanı adayı istediğini söylüyor. Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesi için Türk ve Sünni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini söylüyor. Davutoğlu’nun bunu mezhepçilik ve etnik ayrımcılık anlamında söylemediğini düşünüyorum. Kimseye haksızlık etmek istemem. Yazarken bile kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü hassas bir konu. Ayrıca benim öyle bir takıntım yok. Ülkemizin geldiği noktada hâlâ mezhep ve etnik köken üzerinden siyasi eğilimlerin belirlenmesinin iç açıcı bir durum olmadığını düşünüyorum. Sadece bir kulisi aktarmaya çalışıyorum. Davutoğlu’nun Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı adayının kazanma şansının zayıf olduğunu söylediği hatta bu profile sahip bir adaya CHP seçmeninin bir kısmının oy vermeyeceğini belirttiği ifade ediliyor."

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