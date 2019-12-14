Ahmet Davutoğlu'nun partisinden ilk anket sonuçları

Gelecek Partisi'yle siyasete geri dönen Ahmet Davutoğlu, yeni yapılan ankette 0,9 oy alacağı sonucunu bulduklarını söyledi.

"KÜRT SEMBOLİK İSİMLER SINIRLI SAYIDA"

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 154 kurucu üyeyle yola çıkan Gelecek Partisi, çınar yaprağı ve yeşil rengin ağırlıklı olduğu bir amblemle seçmenlerin karşısına çıktı. Partinin kurucular kuruluna ilişkin, "Fena olmayan bir liste" yorumunu yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, kurucular kuruluna ilişkin, "Karadenizli isim sayısını az buldum. Daha fazla Alevi olmasını beklerdim. Kürt sembolik isimler de sınırlıydı" yorumunu yaptı.

AK Parti'de il başkanlığı ya da milletvekilliği yapmış siyasetçilerin ağırlıklı olduğu bir fotoğrafla karşılaşıldığını ifade eden Kulat, "Bu isimler genellikle haklarında şaibe olan isimler değiller. AK Parti'nin son dönemde çok fazla ithama muhatap olduğu yolsuzluk, hırsızlık gibi sorunları olan isimler değiller. Daha saf kalmış isimler olarak gördüm" dedi.

"AK PARTİ'NİN İKİ TANE ALTERNATİFİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki seçimde yüzde 51.6 ve 52.4 oy aldığını hatırlatan Kulat, yeni kurulan partilerin en az yüzde 2.4 oy alacaklarını ve belirleyici konuma gelebileceklerini söyledi. "Yeni kurulan siyasi partilerin AK Parti'ye az ya da çok zararı olacak" diyen Kulat, bu partilerin siyasete olası etkilerine dair şunları kaydetti:

"AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı azalacak. Çünkü AK Parti, MHP dışında ittifak ortaklarına kapalı bir duruş sergiliyor. Bunun ötesinde seçim sürecinde insanların bir alternatifleri yoktu. En son yerel seçimde MHP'yi kısmi alternatif olarak gördüler. Milli Görüş çizgisindeki kişilerin de MHP'ye karşı bir ön yargıları söz konusu ama liberal AK Partililer MHP'ye kaydılar. Şimdi AK Parti'nin iki tane alternatifi var. Eğer AK Parti kendisini toparlayamazsa muhafazakâr AK Partililer önemli ölçüde Davutoğlu'nun yanında yer alırlar. Daha liberal insanlar ise Ali Babacan'a yönelebilirler. Babacan'a yönelme konusunda AK Parti dışında diğer partilerden de kopmaların olacağını düşünüyorum."

"CHP'DEN UZAK DURMASI GEREKİRDİ"

Davutoğlu öncülünde kurulan partinin logosunun, kurucular kurulunun ve misyonunun Türkiye'de yaşanan sorunlara cevap verecek nitelikte olmadığını savunan Gezici Araştırma Şirketi kurucusu Murat Gezici, "Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin en yüksek oy alan Başbakanıyım demesine rağmen bunun olmadığını, marka yaratamadığını parti tanıtımının yapıldığı salondaki coşkudan anladık. Yakın dönemde yüzde 50 civarında oy aldığını ve kendisi bunu başardığını iddia etti. Fakat bu oyların Sayın Erdoğan'ın liderlik vasfından dolayı aldığını, Davutoğlu'nun kadrosu ve misyonuyla da anladık" dedi.

Bir ay içerisinde yaptıkları ankette Davutoğlu öncülüğünde kurulan partinin yüzde 0.9 oy alacağı sonucunu elde ettiklerini, bu oyun yüzde 85'inin İYİ Parti ve SAADET tabanından geldiğini belirten Murat Gezici yeni kurulan partilerin etkilerine dair şunları söyledi:

"Yeni kurulan partilerin yüzde 40 oy alarak iktidara gelmek isteyen partiler olmadığını görüyoruz. AK Parti'nin tabanını etkilemek istiyorlar. Türk toplumunun yüzde 65'i kendisini merkezde ve sağcı olarak tanımlıyorken Davutoğlu Kılıçdaroğlu'yla birlikte programa katılıyor. Eğer ki sağın, siyasal İslamcıların, Milli Görüşçülerin oyunu almak istiyorsa CHP'den uzak durması gerekirdi. Örneğin 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi CHP ile çok sık görüntü verdiği için yüzde 8 olan oy potansiyelini yakalayamadı, yüzde 1 civarı oy aldı. Aynı yolu Davutoğlu'nun da izlediğini görüyoruz. Ne kadar kendisi ittifak içerisinde yer almayacağını ifade etse de kendisini daha çok liberal, solcu ya da sosyalist gören kitlelerle birlikteydi. Gelecek Partisi'nin gelecek doğuramayacağını düşünüyorum."