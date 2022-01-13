Ahmet Dursun'un boşandığı eşi Asena Demirbağ'dan ağır sözler! Resmen adamlığına laf etti!

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışan Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kasım ayında tek celsede boşandı.

Evliliğini kurtarmaya çalışan Demirbağ, boşandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdilerde çocuğuyla bir hayat sürdüren Demirbağ, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"KEŞKE ADAM GİBİ BİRİYLE EVLENSEYDİM"

Instagram hesabından "Keşke evlenmeseydim diyor musun?" sorusuna yanıt veren Demirbağ, "Keşke adam gibi biriyle evlenseydim diyorum" cevabını verdi.

"BEN DE ANLAM VEREMEDİM"

Demirbağ, bir başka takipçisinin "Neden ayrıldınız biz anlam veremedik" sorusuna da "İnan ben de senin gibi anlam veremedim. Düşündüm günlerce" yanıtını verdi.