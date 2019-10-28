Ahmet Erbaş: "Akıncı istifa etmelidir"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamasına tepki göstererek, kendisinin bir an önce görevinden istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı'nın uluslararası ne oldukları belli olan bir takım mihrakların ağzı ile konuştuğunu dile getiren Erbaş, "Devlet yönetimine yeni geçen arkadaşlar, daha dün (45 yıl önce) Kıbrıs'ta oluk oluk akan masum Kıbrıs Türk'lerinin kanını nasıl unutmuş görünüyorlar? Veya zihin bulanıklığı oluşturarak unutturmaya çalışıyorlar. 1974 yılından önce bu zulümü yaşayan Kıbrıs Türk'leri bunu asla unutmayacakları gibi, onların çocukları ve torunları da unutmayacaktır. Dahası hiçbir gerçek Kıbrıs Türk'üne o günleri asla unutturamaz. O halde bu konuşan insan, kimin diliyle konuşmaktadır? Ne konuştuğunun farkında mıdır? Farkında değilse korkunç, farkında ise dehşet verici bir olaydır. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, "Savaş yenilince değil, düşmana benzeyince kaybedilir'. Öyleyse bu ifade tarzı, insanı düşünmeye iten bir tarzdır. Uluslararası ne oldukları belli olan bir takım mihrakların ağzı ile bilinçli bir şekilde Türk halkının, Türk askerinin zalimlere karşı mücadelesinde nasıl olur da hedef saptırmaya çalışır? Kimdir bu insan?.Ünvanlar önemli değil ancak kimin, hangi mihrakların "sözcüsüsün" önce onu bilmek gerek.Bu sözlerin sahipleri, 1974 Barış Harekatı'nın kaynağını ve meşruiyetini, 1959-1960 Londra ve Zürih anlaşmalarından alan bir statünün üstünde oturmaktadırlar. Asla kabul edilemeyecek bu görüşlere sahipseler, o vakit derhal istifa etmeleri ve oturdukları koltukları 1974 ruhuna ve KKTC Anayasasına uygun görev yapacaklara bırakması ahlaki bir davranış olacaktır. Son olarak, Atatürk'ün de dediği gibi, "Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür" diye konuştu.

Kaynak: İHA