Ahmet Ercan: Türkiye deprem yılı yaşayacak

Türkiye'de 2020 yılında Manisa, Elazığ ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler korku yarattı. Deprem uzmanı olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremleri değerlendirdi.

Türkiye'nin 2020'de deprem yılını yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunun ana nedeni de Afrika ana karasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50'lik bir artış oldu. Kuzeye doğru itiyor. Bu Anadolu yarımadasını çok kastı" diye konuştu.

"TÜRKİYE DEPREM YILI YAŞAYACAK"

Uğur Dündar'ın Tele 1'de sunduğu "Demokrasi Arenası" programına konuk olan deprem bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ercan sözlerini şöyle devam ettirdi:

Bu gelen son üç hatta dört deprem ile 50 yıllık depremcilik yaşantımda Türkiye'deki kırıkların (fay hatlarının) ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Tabi şunu demiyorum beni yanlış anlamayın. Ben her an deprem olabilir diyen bir kişi değilim.

Türkiye ve dünya çapında peş peşe yaşanan depremler yüzünden sosyal medyada 2020 'felaket yılı' ilan edildi.

"SIK SIK DEPREM OLMASI NORMAL BİR DÖNGÜ"

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Okan Tüysüz'e göre ise özel bir durum söz konusu değil.

Tüysüz, "Her yerde, sık sık deprem olması normal bir döngü. Endonezya'da her gün deprem ancak garipsemiyoruz. Türkiye'de en ufak bir depremde bile felaket senaryoları gündeme getiriliyor. Doğada bir düzen beklememek gerekir. Üç yıl önce İstanbul'a müthiş kar yağmıştı. Bu kış ise tek kar tanesi düşmüş değil. Bu sene 3 deprem, seneye 5 büyük deprem diye bir bir durum yok. Doğanın düzeni normal bir şekilde seyrediyor. 2020 için 'felaket yılı' demek doğru değil" demişti.