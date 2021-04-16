Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: Bu bölgeler gergin

4 aylık suskunluk sonrası depremlerin artık hareketleneceğini belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada “Adriyatik İyon denizinden tutun Ege'de içinde olmak kaydıyla Türkiye'nin Göller Bölgesine kadar yüksek çekinceli bir deprem bölgesi. Buralarda 2021 ve 22 yıllarında önemsenecek derecede deprem görürsek şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı. Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Ercan, Ege Denizi ve Güney Ege yayının da gergin olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce birçok kez 2020, 21 ve 22 yıllarının dünya ile Türkiye'de deprem yılları olacağını ifade eden Prof. Dr. Ercan önümüzdeki günlere ilişki hareketliliği ise şöyle anlattı:

"Gerçeğe bakacak olursak 2021 yılı beklediğim kadar depremlerle başlamadı. Daha önceki açıklamalarımda 2020, 21 ve 22'nin dünya ve Türkiye'de deprem yılları olacağını ve Türkiye'nin de bundan payını alacağını söylemiştim. 2021'in 4'ncü ayına kadar büyük bir deprem olmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmemeli. Gerginlik bir yerlerde birikiyor. Özellikle Ege Denizi ve Güney Ege yayının gergin olduğunu görüyoruz.

Son 10 yıldır en çok Türkiye depremlerini etkileyen neden Afrika Anakarasının Anadolu, Ege ve Balkanlar'a toslama ve dalma batma hızındaki artış. Yine Ege'de, İtalya'da, Batı Anadolu kesiminde yanardağ hareketlenmelerine ve gerginlik artışları sonucunda da deprem oluşumlarına yol açması beklenir. Bu zaten hiçbir zaman duracak bir olay değil. Bu işlem süregidecek ama bu işlemin bazı süreçleri var ki ya hızlanır ya da yavaşlar. Artık hızlanma yani ivdirilme dönemi içindeyiz."

"BÜYÜK DEPREM İÇİN 2045 YILI VURGUSUNUN HALA ARKASINDAYIM"

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Ercan; bilhassa Kuzey Anadolu Kırığının çok suskun gözüktüğünü ifade etti ve “Kuzey Anadolu Kırığı çok suskun gözüküyor ama Kuzey Anadolu Kırığı İstanbul'a kadar kırıp geldi. Sonra Saroz ve Kuzey Anadolu Kırığının bittiği Peloponez depremini yaptı. Ama atladığı bölüm var ki o da Kuzey Marmara. Bu da gösteriyor ki Kuzey Marmara'yı kıramamasının ana nedeni 6 milyar ciga tonluk bir kırma gücüne henüz erişemedi. Buna eriştiği anda Kuzey Marmara'yı da kıracak. Yani İstanbul ve Tekirdağ depremleri olacak. Tabii ki ben bunun her an olmayacağını söyleyen kişiyim. 22 yıl beni doğruladı aslında. Herhangi bir kişiyi yanlış anlama gibi bir ithamım yok. Sadece kendi düşüncemi söyledim. Burada büyük deprem için 2045 yılı vurgusunun hâlâ arkasındayım” dedi.

4 AYLIK SUSKUNLUĞUN SEBEBİ NE?

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son olarak "Henüz kırılma dirençlerinin yenilmediğini düşünüyorum. Bu dirençler kırıldığında mutlaka depremini yapacaktır. Adriyatik İyon denizinden tutun Ege de içinde olmak kaydıyla Türkiye'nin Göller Bölgesine kadar yüksek çekinceli bir deprem bölgesi. Buralarda 2021 ve 22 yıllarında önemsenecek derecede deprem görürsek şaşırtıcı olmaz. Genellikle bu bölgede depremler 6,2'den daha büyük olan depremler. Zaten söz konusu benim söylediğim depremler de bunlar. Batı Anadolu'da depremlerin yıkıcı olması için ortalama 6,4'ten büyük olması gerekiyor. Bakarsın mekanizması uygun düşer 6,2 de yıkar." dedi.