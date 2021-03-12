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Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

Ahmet Ercanlar sosyal medya hesabından ve TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyo Futbol programında yaptığı futbol yorumlarıyla dikkat çekiyor. Peki Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

Gazeteci ve aynı zamanda yazar olan Ahmet Ercanlar merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Ahmet Ercanlar'ın hayatı merak konusu olmaktadır. Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? İşte detaylar...

AHMET ERCANLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ahmet Ercanlar, gazeteci ve yazardır. 1977 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Linkedin'deki profilinde yer alan bilgilere göre Ercanlar, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.1997 yılında Fanatik Gaze­tesi’nde stajyer olarak başladığı mesleğinde Cine5, Star TV, Cnntürk, Habertürk, Skytürk ve Kanal 24 TV’lerinde çalış­tı. 2010 yılı Ocak ayında Hürriyet Gazetesinde çalışmaya başladı, Mart 2019'da ise buradaki Fenerbahçe muhabirliği görevinden ayrılmıştır. Daha sonra Asist Analiz'de bir süre çalıştıktan sonra buradan ayrılmış, Kasım 2019'da YouTube üzerinden yayın yapan Sansürsüz Futbol'u kurmuştur. Burada Fenerbahçeli muhabirlerle çalışmaktadır. Haber Global ekranlarında yayınlanan Onur Tuğrul'un sunduğu Kontra programında da yorumculuk yapmıştır.  Şu anda TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyo Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. 

Yazar da olan 44 yaşındaki Ahmet Ercanlar'ın Bana Fenerbahçe'yi Anlat ve Ali isminde iki kitabı  bulunmaktadır.

Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

HANGİ TAKIMLI?

İrem Aktaş Ercanlar ile evli olan Ahmet Ercanlar'ın Süleyman Aren ve Ulaş Eren adında iki erkek çocuğu vardır. Ahmet Ercanlar Fenerbahçelidir ve kongre üyesidir.

Ahmet Ercanlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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